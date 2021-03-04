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04 марта 2021, 21:34

Эксперты ВОЗ призвали признать несостоятельным доклад по происхождению коронавируса

Фото из архива
Фото из архива
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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная миссия экспертов от Всемирной организации здравоохранения призвала признать несостоятельным доклад о поездке в Китай для выяснения происхождения коронавируса, сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, 26 экспертов направили открытое письмо, в котором говорят, что указанные в докладе научные выводы нельзя считать достаточными, так как в ходе поездки комиссия не имела достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса, а проведение полноценных изысканий было "почти невозможно". "Как сторонники ВОЗ и ее миссии мы верим, что надо дать ясно понять, что любые заключения совместного комитета, которые могут быть потенциально полезными в какой-то мере, не представляют официальную позицию ВОЗ и не являются результатом беспрепятственного, независимого расследования", - говорится в открытом письме, которое приводит издание.

Как отмечает газета, специалисты призывают провести новое расследование, в котором будет обеспечена прозрачность. Эксперты указывают, что для полноценных изысканий группа исследователей должна быть независимой, без конфликта интересов и контроля со стороны определенной повестки или государства.

Ожидалось, что ВОЗ опубликует предварительный доклад еще в конце февраля, а в последующие недели - его полную версию, но ближе к сроку публикации в организации не смогли назвать точную дату обнародования материалов. Как пишет The Wall Street Journal, задержка с публикацией доклада связана с его согласованием с китайскими учеными и чиновниками.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В процессе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также местный институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. По словам специалистов, наиболее вероятная версия заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По мнению экспертов, вирус сначала распространялся среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", где коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.

Как ранее заявляло посольство КНР в Лондоне, Пекин выступает решительно против попыток некоторых стран политизировать пандемию, искать виноватых в вопросе происхождения коронавируса, а также очернять и позорить Китай. Как отмечало посольство, с момента вспышки инфекции Китай открытым и прозрачным образом поддерживает тесные связи и сотрудничество с ВОЗ в сфере исследования происхождения вируса.

Исследование экспертов ВОЗ в Китае стало частью организованного всемирной организацией глобального исследования происхождения коронавируса.-0-

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