"ЭКСПО-2020" перенесли на следующий год

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны, входящие в Международное бюро выставок (МБВ), проголосовали за перенос следующей всемирной выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае на один год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ.
Мероприятие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.
"Поскольку проведение генеральной ассамблеи Международного бюро выставок было невозможно из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государства - члены МБВ дистанционно проголосовали за предложение правительства ОАЭ о переносе сроков проведения "ЭКСПО-2020". Хотя голосование продолжалось до 29 мая, порог в две трети голосов был преодолен спустя неделю после открытия голосования 24 апреля", - говорится в сообщении.
"ЭКСПО" - крупнейшая международная выставка с участием более 170 стран, которые каждые пять лет демонстрируют достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Проведение всемирной выставки ранее намечалось в Дубае на период с 20 октября 2020-го по 10 апреля 2021 года.-0-