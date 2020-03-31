Фото из Twitter-аккаунта Saraa_Sepid
31 марта, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Экспорт иранского газа в Турцию приостановлен из-за взрыва трубопровода на турецкой территории, сообщил представитель Национальной газовой компании Ирана Мехди Джамшиди Дана.
По его словам, взрыв иранского газопровода произошел сегодня в 6.50 (по местному времени) на турецкой территории и, вероятнее всего, был организован террористическими группировками.
Представитель компании также сообщил, что турецкая сторона была проинформирована об инциденте, но пока не реагирует. Для ремонта и возобновления экспорта газа потребуется около четырех дней.-0-