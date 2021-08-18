Экстремальные погодные явления становятся в Латинской Америке нормой - климатологи 

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Климатологи заявили, что регион Латинской Америки относится к наиболее пострадавшим от экстремальных последствий изменения климата и в ближайшем будущем ситуация только ухудшится, сообщается на сайте Центра новостей ООН.





В новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) говорится, что изменения климата в регионе в большей степени связаны с вмешательством человека в окружающую среду. Также в ВМО опасаются, что экстремальные погодные явления становятся в Латинской Америке нормой.





"Страны Латинской Америки и Карибского бассейна уже переживают и будут и дальше переживать серьезные социально-экономические кризисы, вызванные экстремальными гидрометеорологическими явлениями. В последнее время ситуация усугубляется последствиями пандемии COVID-19", - заявил глава ВМО Петтери Таалас. Он напомнил, что в процессе восстановления после пандемии очень важно не забывать о необходимости борьбы с изменением климата и его последствиями.





Многие эксперты полагают, что "опасное будущее", от которого предостерегают ученые, в Латинской Америке уже наступило. В прошлом году в южной части Амазонии были самые сильные засухи за последние 50 лет, а жители стран Центральной Америки пережили рекордное количество ураганов и наводнений.





Охватившая страны региона засуха привела к сокращению урожайности и производства продуктов питания. Она наиболее опасна для Карибского региона, поскольку некоторые из его территорий входят в список стран с самым высоким дефицитом воды. Засуха также привела к пожарам, от которых особенно пострадали леса бассейна Амазонки, который простирается на территории девяти стран Южной Америки и хранит 10% мирового углерода.





В 2020 году в странах региона был зафиксирован и еще один рекорд - 30 ураганов в Атлантическом бассейне. Обычно сезон ураганов там подходит к концу в ноябре. Но в прошлом году два урагана четвертой категории обрушились в период предполагавшегося затишья.





Параллельно с засухами и ураганами в регионе стремительно повышается уровень моря. При этом в прибрежных районах Латинской Америки и Карибского бассейна проживает более 27% всего населения.





С 1998 года по 2020-й в странах Латинской Америки и Карибского бассейна стихийные бедствия привели к гибели 312 тыс. человек. В целом в той или иной мере пострадали более 277 млн человек.





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"Смерть и разрушения в результате ураганов "Эта" и "Йота" в Гватемале, Гондурасе, Никарагуа и Коста-Рике, а также сильная засуха и беспрецедентный сезон пожаров в регионе Пантанал в Бразилии, Боливии, Парагвае и Аргентине еще раз напоминают о необходимости регионального и международного сотрудничества, поскольку опасности, связанные с гидрометеорологическими явлениями и изменением климата, не признают границ", - сказал Петтери Таалас.-0-