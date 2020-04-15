15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эквадор временно приостановит экспорт нефти в связи с тем, что запасы этого сырья в стране почти закончились, сообщает ТАСС со ссылкой на местный портал Ecuador En Vivo.

Как отметил глава государственной нефтяной компании Petroecuador Пабло Флорес, последние 360 тыс. из 2,5 млн баррелей нефти, хранившихся в порту Балао на момент аварии на нефтетранспортной системе страны 7 апреля, будут отправлены на экспорт 16 апреля. После этого поставки будут прерваны и возобновятся только после восстановления трансэкваторианской системы нефтепроводов (SOTE). Это может произойти до конца апреля. Предварительная стоимость восстановительных работ оценивается в $2 млн.

Ранее глава министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора Рене Ортис заявил, что работа нефтепроводов, поврежденных оползнем, должна быть восстановлена к началу мая. Удар стихии привел к парализации добычи нефти в Амазонском регионе и объявлению форс-мажора по экспортным контрактам. При этом власти не ожидают дефицита топлива на внутреннем рынке в связи со значительным снижением спроса.

Известно, что SOTE ежедневно перекачивает порядка 360 тыс. баррелей нефти. Ее пропускная способность составляет около 450 тыс. баррелей в сутки, однако до момента аварии, как отмечает агентство Reuters, эта сеть нефтепроводов не была загружена полностью.

Эквадор, запасы нефти которого оцениваются в 8,3 млрд баррелей, прекратил участие в ОПЕК с 1 января текущего года. Республика была членом организации с 1973 года с перерывом с 1992 по 2007 год. Ежедневно в стране добывается около 530 тыс. баррелей нефти.-0-