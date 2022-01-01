1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроэнергия для потребителей Литвы подорожала на 10%, природный газ - примерно на треть. Сегодня вступили в силу новые цены, которые введены государственным советом по энергетическому регулированию, сообщает ТАСС.
Новая цена электроэнергии затрагивает около 1 млн бытовых потребителей. По сообщению регулятора, изменение тарифа оплаты в сторону повышения связано прежде всего с тем, что в течение последних месяцев 2021 года цена электроэнергии, приобретаемой страной на региональном рынке, возросла более чем на 28%.
Как отмечается, рост стоимости природного газа вызван колебаниями в сторону значительного увеличения на европейских сырьевых биржах из-за повышения спроса на этот энергоноситель в условиях восстановления экономики после застоя и незаполненности газовых хранилищ на фоне наступления зимы. Для населения газ в зависимости от используемого количества подорожал на 27-37%, или в среднем на 29,8%.-0-