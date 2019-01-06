Электронная сигарета стала причиной пожара на борту американского самолета

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная сигарета одного из пассажиров стала причиной пожара на борту самолета авиакомпании American Airlines, сообщает издание Chicago Sun-Times.
Возгорание возникло из-за того, что батарейка электронной сигареты перегрелась. Небольшой пожар был сразу потушен, никто из 138 пассажиров не пострадал.
Об инциденте сообщили в Федеральную авиационную администрацию, которая в том числе занимается обеспечением безопасности гражданской авиации.-0-
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