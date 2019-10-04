Электронные сигареты в США убили 18 человек, более 1000 заболели

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами курения электронных сигарет в США стали 18 человек, более 1000 пострадали, об этом говорится в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По данным ведомства, около 1080 человек пострадали от вейпинга. У них диагностировали легочные заболевания. Случаи поражения легких и смерти зафиксировали практически во всех американских штатах. Около 70% пострадавших - мужчины в возрасте до 35 лет. Кроме этого, среди заболевших 16% - подростки до 18 лет.

Не исключено, что количество жертв и пострадавших может увеличиться. Только сейчас врачи смогли определить симптомы повреждения легочных путей из-за курения электронных сигарет. До этого медики считали, что у пострадавших воспаление легких.

Помимо всего прочего, специалистам не удается установить точные компоненты в электронных сигаретах, которые приводят к заболеваниям легких и летальным исходам. По предварительным данным, болезнь и смерть может быть вызвана вредными химическими парами и веществами, содержащиеся в жидкости для вейпа.

Во многих штатах США вводится запрет на продажу электронных сигарет, а президент США Дональд Трамп анонсировал проект, который вовсе ограничит продажу вейпа в американских магазинах. -0-