Электроснабжение в Аргентине, Уругвае и Парагвае практически полностью восстановлено

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение практически полностью восстановлено после масштабного отключения в Аргентине, Уругвае и Парагвае. При этом президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что причина беспрецедентного сбоя пока не выяснена, информирует Reuters .

Официальные власти пострадавших из-за отключения электроснабжения стран сообщили, что к вечеру 16 июня электричество вернулись к 98% населения Аргентины и практически ко всему Уругваю и Парагваю. Министр энергетики Аргентины Густаво Лопетеги заявил, что в течение 10-15 дней в связи с произошедшим будет проведено масштабное расследование.

Как сообщалось ранее, утром 16 июня жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Парагвая остались без электричества из-за масштабного сбоя в работе системы электроснабжения. В результате без электричества остались около 48 млн человек. В нескольких аргентинских провинциях 16 июня проходили выборы губернаторов, из-за отключения электроснабжения избиратели были вынуждены голосовать при свете фонариков смартфонов. В большинстве районов Аргентины была нарушена работа общественного транспорта, наблюдались проблемы с водоснабжением, не работал крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод La Plata. По уточненным данным, жители Бразилии в результате блэкаута не пострадали.-0-