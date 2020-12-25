Елизавета II из-за пандемии впервые с 1987 года отмечает Рождество в Виндзорском замке

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние 33 года отмечает Рождество в Виндзорском замке - вместе с супругом герцогом Эдинбургским принцем Филиппом и отдельно от всей семьи - на фоне ужесточения ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС.

Как заявили ранее в Букингемском дворце, королева Елизавета II и герцог Эдинбургский, следуя советам экспертов, решили в этом году отметить Рождество в спокойной обстановке в Виндзоре.

До этого королева проводила рождественские праздники в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. В загородной резиденции британский монарх в окружении нескольких десятков человек пребывает с 2 ноября после объявления о введении строгих ограничительных мер в Англии. 20 ноября Елизавета II и герцог Эдинбургский отметили в этом замке, расположенном в 40 км к западу от Лондона, 73-ю годовщину свадьбы.

В 15.00 по местному времени Елизавета II выступит с рождественским обращением к британцам. Речь Ее Величества, подробности которой заранее не оглашались, будет транслироваться одновременно по радио и телевидению. Нынешнее выступление королевы станет уже третьим по счету в этом году после апрельского в связи с первой волной коронавируса и майского по случаю 75-летия Победы.-0-