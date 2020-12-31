Елизавета II наградила рыцарским титулом автогонщика Льюиса Хэмилтона

Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 31 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:32 В Крупском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:30 Энергетики восстанавливают электроснабжение в 182 населенных пунктах Витебской и Могилевской областей Регионы
08:58 Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр Общество
08:40 Музей имени В.К.Бялыницкого-Бирули приглашает на фортепьянный концерт Афиша
08:09 Елизавета II наградила рыцарским титулом автогонщика Льюиса Хэмилтона В мире
07:59 ОСВОД и БРСМ напомнят могилевчанам о правилах безопасного поведения на водоемах зимой Регионы
07:38 В Гомеле госавтоинспекторы поздравят водителей и пешеходов с Новым годом и вручат подарки Регионы
07:26 В Японии из-за сильных снегопадов частично нарушено авиасообщение В мире
07:07 Взрыв прогремел в жилом доме в Риге В мире
07:04 Обновленную подсветку Брестской крепости можно увидеть в новогодние праздники Регионы
07:00 Картина дня: посещение Лукашенко минского ОМОНа, поздравление полярников и погода на Новый год Общество
00:56 Ирландия ужесточила карантин В мире
00:28 По меньшей мере 25 человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии В мире
30.12.20
30.12.20 23:59 Более 563 тыс. пациентов заразились коронавирусом в мире за сутки В мире
30.12.20 23:26 Хоккеисты финского "Йокерита" обыграли СКА в матче чемпионата КХЛ Спорт
30.12.20 22:59 В мире зарегистрировали не более 50 повторных случаев COVID-19 В мире
30.12.20 22:30 Двадцать одна страна примет участие в виртуальном международном марафоне культур В мире
30.12.20 22:01 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Нефтехимику" в матче чемпионата КХЛ Спорт
30.12.20 21:50 В Купаловском театре сдали обновленный спектакль по пьесе "Павлинка" Культура
30.12.20 21:46 Прибывающих в Канаду обяжут предоставлять отрицательный тест на COVID-19 В мире
30.12.20 21:38 "Не могла найти этому оправдания" - Ольга Нефедова высказалась об уходе актеров из Купаловского театра Культура
30.12.20 21:34 Сотрудник Красного Креста погиб в результате атаки на аэропорт в Йемене В мире
30.12.20 21:23 В агрогородке Дрозды Бешенковичского района прошел торжественный пуск природного газа Регионы
30.12.20 21:16 Германия намерена продлить карантин до конца января В мире
30.12.20 21:15 Продолжит ли китайский бизнес инвестировать в Беларусь - Янь Ган о новых центрах притяжения Экономика
30.12.20 20:53 Хоккеисты рижского "Динамо" победили московский "Спартак" в матче чемпионата КХЛ Спорт
30.12.20 20:46 Боливия приобрела 5,2 млн доз российской вакцины "Спутник V" В мире
30.12.20 20:44 Минтранс определил порядок использования бюджетных средств для обеспечения безопасного судоходства Экономика
30.12.20 20:39 Определены пары 1/2 финала Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
30.12.20 20:19 Небезопасные рыбные котлеты продавали в Гродненской области Регионы
Все новости
Все новости
В мире
31 декабря 2020, 08:09

Елизавета II наградила рыцарским титулом автогонщика Льюиса Хэмилтона

Льюис Хэмилтон. Фото EPA - EFE
Льюис Хэмилтон. Фото EPA-EFE

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семикратный чемпион "Формулы-1" британский автогонщик Льюис Хэмилтон, двукратный лауреат кинопремии "Оскар" оператор Роджер Дикинс и десятки борцов с коронавирусом вошли в число награжденных почетными титулами и орденами Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный сайт.

В так называемом новогоднем списке значатся имена более тысячи человек. Среди них и знаменитости, и простые британцы, отмеченные наградами за служение обществу. Например, 35-летний Льюис Хэмилтон, сравнявшийся в прошлом сезоне по количеству чемпионских титулов с немцем Михаэлем Шумахером, за заслуги в области автоспорта был посвящен в рыцари. Такой же чести удостоен оператор Роджер Дикинс, известный по съемкам фильмов "Бегущий по лезвию 2049" и "1917".

Чемпионы мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джимми Гривз и Рон Флауэрс стали кавалерами ордена Британской империи, равно как и певец и диджей Крейг Дэвид. Актер Тоби Джонс, игравший в картинах "Разрисованная вуаль" и "Фрост против Никсона", а также озвучивший домашнего эльфа Добби в фильмах про Гарри Поттера, произведен в офицеры ордена Британской империи.

Значительное число наград досталось людям, которые принимали участие в борьбе с пандемией коронавируса.

Традиционно список лауреатов публикуют дважды в год - перед Новым годом и в июне, когда королева Великобритании Елизавета II празднует официальный день рождения. Из-за пандемии оглашение так называемого летнего списка было перенесено на октябрь.

Орден Британской империи учрежден в 1917 году королем Георгом V. Всего существует пять категорий этой награды. Низшей из них считается звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры и командоры этого ордена. Последние две категории - рыцари-командоры и рыцари Большого креста - наделяют своих обладателей рыцарскими титулами "сэр" и "дама".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Великобритания награждения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Reuters В Японии из-за сильных снегопадов частично нарушено авиасообщение
Фото Reuters Взрыв прогремел в жилом доме в Риге
Фото Getty Images Ирландия ужесточила карантин
Фото из архива SANA По меньшей мере 25 человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии
Фото из архива Более 563 тыс. пациентов заразились коронавирусом в мире за сутки
Фото из архива В мире зарегистрировали не более 50 повторных случаев COVID-19
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну, и мы ее сохраним
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644
Механизм выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания логичен и объективно оправдан - Кунцевич
Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр
Топ-новости
Картина дня: посещение Лукашенко минского ОМОНа, поздравление полярников и погода на Новый год
Беларусь получила первый транш российского кредита в размере $500 млн
Оказание господдержки организациям физкультуры и спорта продлено до конца 2024 года
Энергетики восстанавливают электроснабжение в 182 населенных пунктах Витебской и Могилевской областей
МАРТ сохраняет регулирование цен на социально значимые товары
ОСВОД и БРСМ напомнят могилевчанам о правилах безопасного поведения на водоемах зимой
Новые строительные нормы для складских зданий приняты в Беларуси
Продолжит ли китайский бизнес инвестировать в Беларусь - Янь Ган о новых центрах притяжения
"Не могла найти этому оправдания" - Ольга Нефедова высказалась об уходе актеров из Купаловского театра
Лавров: судьбу Беларуси должен решать народ, а не самозванцы и западные кураторы
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Беларуси в новогоднюю ночь и первый день 2021 года
Карпенко учащимся Кривичского специального профтехучилища: в жизни главное - сделать правильный выбор
Кухарев о задачах по трудоустройству: индивидуальный подход и максимальное содействие
ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям
Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.