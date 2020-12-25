Елизавета II обратилась к подданным с рождественским посланием

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II в ежегодном рождественском обращении рассказала о том, что служило для нее источником вдохновения и надежды в уходящем 2020 году. Записанную заранее речь транслировали 25 декабря телеканалы и радиостанции всех стран Содружества наций, передает ТАСС.

"Примечательно, что год, заставивший людей держаться порознь, во многом также нас сблизил. Меня и членов моей семьи вдохновляли истории людей из разных уголков Содружества, которые помогали нуждающимся в помощи и занимались волонтерством. В Соединенном Королевстве и по всему миру люди достойно ответили на вызовы, которые принес этот год. Я горжусь ими и тронута их спокойной решимостью. В отдельности за сыгранную ей роль я хочу поблагодарить нашу молодежь", - сказала Ее Величество.

Королева напомнила собравшимся у экранов известную библейскую притчу, отметив, что в трудное для всего мира время добрые самаритяне "появились повсюду, проявляя заботу и уважение ко всем, независимо от пола, расы или происхождения, и напоминая о том, что в глазах Господа все равны, и каждый уникален".

"Учение Христа служило мне внутренним источником света, как и понимание смысла и цели своей жизни, которое мы можем ощутить, собравшись вместе для молитвы", - сказала Елизавета II. По ее словам, примером для подражания во время пандемии могут служить одна из основоположниц современного сестринского дела Флоренс Найтингейл и Неизвестный солдат, "образ которого объединяет в себе миллионы людей, на протяжении истории ставивших жизни других превыше собственной, и поступавших бы так и сегодня". "Для меня это источник неугасимой надежды в сложные и непредсказуемые времена", - отметила королева.

По словам Елизаветы II, в этом году праздник Рождества, который католики и протестанты отмечают 25 декабря, для многих омрачен печалью в связи с потерей близких или невозможностью с ними увидеться.

"Если среди этих людей и вы, то знайте, что вы не одни, и позвольте заверить, что мои мысли и молитвы сейчас с вами", - сказала королева, завершая свою речь, и призвав всех "следовать за указующим путь светом Рождества, его духом бескорыстия, надежды и любви".

Впервые с 1987 года Ее Величество отмечает Рождество не в королевском поместье Сандрингем на востоке Англии, а в Виндзорском замке.

Королева и ее 99-летний супруг пока не сообщали о том, что сделали прививки от коронавируса.-0-