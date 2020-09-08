Елизавета II планирует выйти из режима самоизоляции в октябре

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II планирует прекратить соблюдение режима самоизоляции в октябре и начать вновь проводить аудиенции в Букингемском дворце. Об этом со ссылкой на пресс-службу королевской резиденции сообщает ТАСС.

"При условии утверждения осенней программы Ее Величество планирует в октябре вернуться в Виндзорский замок и начать вновь использовать Букингемский дворец для проведения отдельных мероприятий и аудиенций", - говорится в документе, распространенном пресс-службой дворца. Подчеркивается, что эти планы не окончательные и могут быть скорректированы, если эпидемиологическая ситуация в стране изменится.

В связи с пандемией COVID-19 королевская чета с середины марта соблюдала режим самоизоляции. Последний месяц королева провела в шотландском замке Балморал. До традиционной летней поездки в Шотландию королева и ее супруг не покидали территорию Виндзорского замка.

На следующей неделе королева вернется в Англию и еще несколько недель будет находиться в поместье Сандрингем. Окружение монарха сейчас состоит из нескольких десятков человек, которые, как и королевская чета, ограничивают контакты с внешним миром, в том числе с членами собственных семей. Неофициально их называют "защитным коконом", созданным вокруг королевы, в этом году отметившей 94-летие, и ее 99-летнего супруга герцога Эдинбургского принца Филипа.-0-