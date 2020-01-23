Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из ЕС

23 января, Лондон /БЕЛТА-ТАСС/. Билль о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), подготовленный правительством Бориса Джонсона, обрел статус закона. Это произошло после того, как сегодня его подписала королева Елизавета II.

О подписании законопроекта депутатов проинформировал заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс.

Brexit намечен на 31 января, однако, чтобы он состоялся, соглашение о выходе Соединенного Королевства необходимо ратифицировать Европарламенту. При этом не должно возникнуть никаких препятствий.

Ранее билль о Brexit отказались утверждать законодательные органы Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Все три региональных парламента высказались против выхода королевства из ЕС, однако влияния на Brexit это оказать не смогло.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, но дата неоднократно переносилась, так как британские депутаты не могли договориться об условиях выхода. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось Борису Джонсону. Возглавляемая им Консервативная партия на декабрьских досрочных выборах 2019 года получила значительное преимущество перед оппозицией, что сделало остальные этапы согласования сделки законодателями практически формальностью.

После 31 января между ЕС и Великобританией должен начать действовать переходный период, во время которого отношения Евросоюза и королевства не претерпят никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря. До этой даты Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении.-0-