Елизавета II помиловала осужденного, который с бивнем нарвала помогал остановить террориста

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного преступника, который в ноябре прошлого года помог остановить исполнителя теракта на Лондонском мосту. Как сообщила газета Daily Mirror, Стивен Галлант сможет выйти на свободу на 10 месяцев раньше, чем истечет 17-летний тюремный срок, к которому он был приговорен в 2005 году за предумышленное убийство, сообщает ТАСС.

По рекомендации членов правительства монарх воспользовалась имеющимся у нее правом даровать помилование убийце. В МВД королевства отметили совершенный Стивеном Галлантом "исключительно храбрый поступок" и тот факт, что он "помог спасти жизни людей, подвергая собственную смертельной опасности".

Тогда Стивен Галлант был приглашен на встречу выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных, проходившую 29 ноября 2019 года в историческом здании гильдии рыботорговцев, примыкающем к Лондонском мосту. Чтобы у Стивена Галланта была возможность посетить мероприятие, его на день отпустили из тюрьмы. Когда во время встречи террорист Усман Хан достал из-под одежды ножи и стал нападать на ее участников, британец воспользовался украшавшим стену помещения полутораметровым бивнем нарвала, чтобы помешать террористу. Вместе с несколькими другими мужчинами он последовал за пытавшимся скрыться Усманом Ханом на мост, где при содействии прохожих террориста удалось задержать еще до прибытия полиции.

В результате нападения Усмана Хана погибли двое человек и еще трое получили ранения. Среди погибших был 25-летний куратор реабилитационной программы выпускник Кембриджского университета Джек Мерритт, помогавший Стивену Галланту в тюрьме и ставший ему другом.

Террорист был застрелен прибывшими на место происшествия полицейскими, которые посчитали, что он может привести в действие закрепленное на теле взрывное устройство, впоследствии оказавшееся муляжом. В 2012 году Усман Хан был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу и приговорен к 16 годам тюрьмы. Отбыв семь лет заключения и пройдя программу реабилитации преступников, он получил условно-досрочное освобождение.-0-