Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II попросила отметить ее 94-летние без артиллерийского салюта. Информация об этом появилась в Twitter телеканала ITV со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Королева с такой просьбой обратилась впервые за 68 лет нахождения на престоле, так как сочла это лишним в условиях пандемии. "Мы не будем отмечать день рождения Ее Величества каким-то особенным способом в этом году", - так высказался представитель канцелярии монарха.

Елизавета II традиционно отмечает день рождения дважды. Ее действительная дата рождения – 21 апреля. В этот день праздник не сопровождается особыми торжествами. А вот парад и общественные гуляния проходят во вторую субботу июня, потому что именно в это время устанавливается хорошая погода.-0-