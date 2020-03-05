Елизавета II впервые за много лет вручила награды в перчатках

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II впервые за много лет провела традиционное вручение наград в перчатках. Церемония прошла в Букингемском дворце, пишет Daily Mail.

В сети появились снимки, на которых видно, как 93-летняя королева Великобритании в длинных белых перчатках прикалывает крест командора Ордена британской империи к лацкану костюма актрисы Уэнди Крейг.

Почему монархиня надела перчатки, в канцелярии дворца не сообщили. Возможно, в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом.-0-