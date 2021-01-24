Эмир Кувейта поручил сформировать новое правительство

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поручил сегодня исполняющему обязанности премьер-министра шейху Сабаху Халиду аль-Хамаду ас-Сабаху сформировать новое правительство страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

18 января эмир принял отставку Кабинета, но поручил министрам исполнять свои обязанности до создания правительства эмирата.

Предыдущий кабинет был сформирован 14 декабря 2020 года после парламентских выборов в Кувейте. По итогам этих выборов состав 50-местного Национального собрания обновился на 60%. В январе в соответствии с парламентским запросом, поддержанным 30 депутатами, было принято решение о вызове премьера в Нацсобрание. Тогда парламентарии обвинили Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха в подборе неквалифицированных специалистов на посты в министерстве.-0-