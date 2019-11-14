Эмир Кувейта принял отставку правительства

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку правительства страны, сообщает телеканал Al Arabiya .

Кувейтский премьер шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах подал сегодня прошение об отставке. Вместе с ним прошения об отставке написали все члены правительства эмирата.

"Отставка действующего кабинета министров направлена на реорганизацию его работы", - заявил официальный представитель кувейтского правительства.

Как сообщает ТАСС, спикер Национального собрания Марзук аль-Ганим выразил уверенность в том, что у эмира Кувейта нет намерений распускать законодательный орган страны.-0-