Emirates Airlines частично возобновит полеты с 6 апреля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines получила разрешение от властей ОАЭ на возобновление пассажирских рейсов, сообщает газета The National.

Полеты из аэропорта Дубая, где из-за пандемии коронавируса были отменены все коммерческие рейсы, возобновятся 6 апреля, однако поначалу будут носить ограниченный характер. Первое время авиакомпания станет вывозить находящихся на территории страны иностранных граждан.

"Авиакомпания с нетерпением ожидает постепенного возобновления обслуживания пассажиров по мере отмены ограничений на поездки", - написал в своем Twitter глава Emirates Airlines шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум.

В МИД ОАЭ сообщили, что транспорт и логистика имеют важное значение для страны, поэтому Эмираты сделают все, чтобы восстановить авиасообщение как можно скорее.-0-