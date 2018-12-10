Эммануэль Макрон заявил о чрезвычайном экономическом положении в стране

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации осудил акты насилия, которые проявили участники акций протестов "желтых жилетов" в отношении сотрудников полиции, сообщает ТАСС.
"Никакой гнев не оправдывает атаки на полицию", - сказал Макрон в телеобращении к нации. Президент Франции также заявил о намерении объявить в стране чрезвычайное экономическое положение.
"В первую очередь я бы хотел объявить чрезвычайное экономическое положение в стране", - заявил он. "Мы хотим добиться Франции, где есть достоинство, работа, Франции, где наши дети жили бы лучше нас", - отметил Макрон.
Чтобы добиться этой цели, считает президент страны, необходимо уделить большое внимание среднему и высшему образованию, "чтобы они могли свободно жить и трудиться". Глава государства обещал повышение минимальной зарплаты в стране с будущего года.
"Минимальная зарплата повысится с 2019 года на €100 в месяц", - сообщил Макрон. Президент сообщил в телеэфире, что работающие французы получат в конце года премию, которая не будет облагаться налогом. "Все работодатели могут выплатить работникам премию, которая не будет облагаться налогом", - сказал он.-0-
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