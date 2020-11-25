Энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подача электроэнергии во Владивостоке полностью восстановлена, сообщает ТАСС.

"Сегодня специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Таким образом, восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края", - говорится в сообщении компании "РусГидро".

Факт восстановления энергоснабжения подтвердили в Министерстве энергетики РФ. "Обеспечена подача электроэнергии на все объекты в городе, идет проверка работы, отрабатываются точечные заявки по подключениям", - пояснили в ведомстве.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае РФ начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края, массовые отмены автобусного сообщения и внутрикраевых перелетов. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. 22 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда.

Сообщается, что более 600 жителей Владивостока и Артема обратились в травмпункты с ушибами и переломами после прошедшего ледяного дождя.-0-