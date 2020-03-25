Эпидемия COVID-19 в Польше замедлится в средине апреля - прогноз

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс распространения коронавируса в Польше должен замедлиться 15-20 апреля, сообщает "Радио Польша" со ссылкой на организацию ExMetrix, которая занимается экономическим и социальным прогнозированием.

В ExMetrix отмечают, что от первого зарегистрированного случая коронавируса в Польше до достижения максимума эпидемии, вероятно, пройдет около 48 дней, в то время как в Китае этот период составил около 40 дней. Самое быстрое увеличение числа инфицированных людей может наблюдаться с 28 марта по 8 апреля (между 25-м и 35-м днем эпидемии). После 8 апреля число случаев должно расти медленнее, а после 15 апреля торможение эпидемии должно быть очень заметно.

Как заявил президент Польши Анджей Дуда, есть надежда, что ежедневное количество новых случаев коронавируса в стране начнет падать к Пасхе (12 апреля). "Я надеюсь, что, возможно, при хорошей дисциплине, при удаче число больных людей, число случаев болезни в день начнет падать, то есть, что этот прорыв произойдет к этому времени. Это было бы хорошим знаком", - заявил польский лидер.

Он также сообщил, что на данный момент невозможно полностью оценить общий урон от пандемии. Ясно, что это вызовет международный экономический кризис, который также затронет Польшу.-0-