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31 января 2020, 11:49

Эпидемия гриппа в США: 15 млн человек заболели, более 8 тыс. умерли

Фото USA Today
Фото USA Today

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока весь мир опасается молниеносного распространения пневмонии нового типа, в США обеспокоены высокой интенсивностью гриппа: в сезоне 2019-2020 от этой болезни в стране скончались уже 8,2 тыс. человек. Среди умерших - не менее 54 детей, сообщает CNN.

По данным Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), сезон гриппа 2019-2020 годов станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. По меньшей мере 140 тыс. человек были госпитализированы с осложнениями от гриппа с октября 2019 года, и, по прогнозам, это число будет расти по мере увеличения активности вируса.

В нынешнем сезоне заболели 15 млн человек. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщают, что активность гриппа повышается в течение последних 11 недель и, вероятно, эта тенденция в ближайшем будущем сохранится.

Доктор Натан Чомило, адъюнкт-профессор педиатрии в Медицинской школе Университета Миннесоты, заявил, что из-за распространенности гриппа люди часто воспринимают это заболевание недостаточно серьезно. По его словам, грипп становится особенно опасным, когда к нему - как результат уже ослабленной иммунной системы - присоединяются вторичные инфекции. Бактериальные и вирусные инфекции усугубляют симптомы гриппа и могут вызывать серьезные осложнения, среди которых наиболее опасными и частыми являются пневмония, воспаление сердечной мышцы (миокардит) или головного мозга (энцефалит), органная дисфункция.

По данным CDC, в США от гриппа и его осложнений ежегодно умирают не менее 12 тыс. человек, при этом в сезоне 2017-2018 годов погибли 61 тыс. человек, а 45 млн заболели.

Чтобы уберечься от гриппа и его осложнений, американские ученые и медики настоятельно рекомендуют вакцинироваться. Исследования CDC показывают, что эффективность современных вакцин от сезонного гриппа - не менее 60%.-0-

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