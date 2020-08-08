Эпидемиолог: новая группа риска по COVID-19 - те, кто был на самоизоляции

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенью возможен новый подъем заболевания коронавирусом среди тех россиян, которые находились долгое время на самоизоляции. Об этом "Интерфаксу" заявил директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им.Пастера (Санкт-Петербург) Арег Тотолян.

По мнению эксперта, осенью болезнь может протекать тяжелее. Это связано с тем, что люди, находясь на самоизоляции, не получили пассивной иммунизации.

"Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало", - добавил Арег Тотолян.

Вместе с тем он заверил, что осенью рост заболевших коронавирусом будет меньшим, чем в предыдущие месяцы.

Директор института считает, что пандемия пойдет на спад только после того, как у 60-70% людей появится коллективный иммунитет. Он отметил, что для этого нужно либо переболеть коронавирусной инфекцией, либо вакцинироваться.-0-