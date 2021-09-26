Эпидемиолог: в России преобладает штамм дельта

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дельта-штамм коронавируса составляет практически 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России. Более того, развитие более опасных вариантов коронавируса, чем дельта, в стране пока не зафиксировано, сообщил ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Сейчас в России, как и в других странах, образуются новые ветви внутри линии дельта, которые отличаются от своего "предка" дополнительными изменениями в РНК, но мы пока не можем сказать, что они делают этот штамм еще более заразным - наблюдаются разные варианты. Кроме того, по результатам модельных исследований, выполненных зарубежными учеными, дельта практически исчерпала свой потенциал становиться менее восприимчивой к нейтрализующему действию защитных антител, и если и ожидать чего-то еще более страшного, то, возможно, уже не от этого геноварианта. Потому ответ на вопрос: нет, на данный момент не зафиксировано развития более опасных, чем дельта, штаммов", - сказал он.

Эксперт добавил, что практически все циркулирующие на данный момент на территории России варианты коронавируса - это дельта и его производные. Ранее в России отмечались многие известные геноварианты - альфа, бета и гамма, все они были завезены в Россию из-за рубежа, пояснил Камиль Хафизов.

"Недавно в СМИ прошла информация, что в Россию уже мог быть завезен штамм мю. Поскольку мы не исследуем все 100% изолятов вируса, то полностью эту информацию исключить нельзя, но мы совершенно точно видим, что доля мю упала даже в Южной Америке, где и на пике она составляла лишь около 5%, а в Европе, где в середине июля около 1,5% всех случаев были вызваны штаммом мю, сейчас уже в 10 раз меньше. Потому даже если завоз мю-штамма и был, то, скорее всего, особой опасности это не представляет", - рассказал он.

"Уже понятно, что все те штаммы, которые признаются Всемирной организацией здравоохранения как "вызывающие обеспокоенность" и к которым, помимо дельты, относят альфу, бету, гамму - все они уступают дельте в способности так же активно распространяться, проигрывая ей в борьбе за новых пациентов. То же самое можно сказать и про вторую группу штаммов, "вызывающих интерес" по классификации ВОЗ, к которым, среди прочих, относят и недавно отметившиеся в средствах массовой информации лямбду, мю и йоту. Да, у них есть свои ключевые мутации в геноме, которые придают им новые, удачные для вируса свойства, но, по-видимому, их недостаточно, чтобы побороть дельту. Потому на данный момент каких-либо геновариантов вируса, представляющих большую для людей опасность, чем дельта, не выявлено не только в России, но и в мире", - заключил эксперт.-0-