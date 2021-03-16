Эпидемиологическая ситуация в РФ позволяет постепенно снимать ограничения - Песков

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статистика по числу зараженных коронавирусом в России позволяет постепенно снимать ограничения, которые вводились в стране на фоне пандемии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Вы видите, что мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути", - отметил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия выступает против конкуренции вакцин от коронавируса и политизации вопросов их распространения. По его словам, за рубежом прикладывают большие усилия, чтобы заставить разные страны отказаться от российских вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9393. Общее число зараженных в стране на сегодняшний день составляет 4 409 438.-0-