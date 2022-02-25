Эрдоган: отношение Запада к Украине далеко от дружеского

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не проявила должной решимости в ситуации с Украиной, а отношение к ней Запада далеко от дружеского, сообщает ТАСС.

"Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Как говорил и сам Зеленский, страны Европы все советуют и не оказывают помощи. Отношение Запада к Украине не может считаться ни настоящей дружбой, ни солидарностью", - сказал Тайип Эрдоган.

Он отметил, что советами на ситуацию не повлиять. "Мы говорим с партнерами, спрашиваем, что Европа сделала, делает или будет делать помимо пустых советов. Ничего. Так ничего не изменить. Мы и сегодня на саммите НАТО обсудим, что может быть предпринято", - сказал он.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.-0-