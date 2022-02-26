Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TGRT.
По его информации, Эрдоган приглашает российского лидера посетить республику, чтобы обсудить дипломатические пути решения ситуации на Украине. "Мы должны быть на стороне мира. Я пригласил Путина в Турцию. Дипломатические пути не должны закрываться", - приводит телеканал слова турецкого президента.
Тем временем, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Российский министр проинформировал коллегу о проведении спецоперации российских сил на Донбассе. Лавров подчеркнул готовность РФ к взаимодействию со всеми конструктивными силами для урегулирования украинской проблемы.-0-