Эрдоган привился от коронавируса

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился в четверг первой дозой вакцины от коронавируса в городской больнице Анкары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Президенту Турции ввели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производства. Ею же накануне привился министр здравоохранения Турции.

Сегодня Турция приступила к первому этапу массовой вакцинации населения от коронавируса. На этом этапе прививку получат медработники и лица старше 65 лет. В больницы, которые участвуют в программе, дозы вакцин доставили на специальных машинах-рефрижераторах в сопровождении полиции.

Вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac, представляет собой ослабленную версию коронавируса SARS-CoV-2. Безопасность прививки проверена в ходе доклинических испытаний на мышах и обезьянах. Клинические испытания на добровольцах, как сообщают в КНР, начались в середине апреля и в начале мая этого года. В этих опытах, в рамках которых ученые одновременно оценивали безопасность и действенность вакцины, приняли участие свыше 700 здоровых добровольцев, согласившихся получить две дозы вакцины с промежутком в две или четыре недели.-0-