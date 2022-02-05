Эрдоган с супругой заразились омикрон-штаммом

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото EPA-EFE
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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем Telegram-канале, что он и его супруга Эмине заразились коронавирусом, сообщает БЕЛТА.
"Результаты нашего теста на COVID-19, который мы сегодня провели с женой на наличие первых симптомов, оказались положительными. Как выяснилось, это вариант омикрона. Болезнь переносится легко", - рассказал в сообщении Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер вместе с женой продолжают выполнять свои обязанности и работают из дома.-0-