Эрдоган сообщил о завершении подготовки к операции в районах Сирии к востоку от Евфрата

6 октября, Минск /БЕЛТА - АНАДОЛУ/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении подготовки к военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии", - сказал он на встрече с функционерами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Эрдоган подчеркнул, что цель Турции - принести мир на восток от Евфрата. Он напомнил, что Турция неоднократно сообщала США о своей обеспокоенности ситуацией в районах Сирии, захваченных террористами YPG/PKK.

Ранее на первом заседании осенней сессии турецкого парламента Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за продолжающегося в Сирии конфликта в Турции все еще находятся до 3,65 млн беженцев, что сопряжено с определенными экономическими и социально-культурными вызовами для страны. По его словам, Турция не намерена бесконечно содержать миллионы сирийских беженцев. Все они должны в итоге добровольно вернуться на родину. Как отметил турецкий лидер, более 360 тыс. сирийцев вернулись в районы, очищенные от террористов при поддержке ВС Турции.

Береговая охрана Турции с 1 января по 30 сентября задержала 38 467 нелегальных мигрантов и 56 торговцев людьми. В этот период в Турции зафиксировано 1 115 инцидентов, связанных с нелегальными мигрантами, что превышает показатель 2018 года более чем вдвое. В январе-сентябре в морях, омывающих Турцию, утонули 30 нелегальных мигрантов.-0-