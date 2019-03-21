Эрмитаж и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный Эрмитаж и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге сегодня были закрыты на вход после эвакуации, связанной с ложными сообщениями о минировании, сообщает ТАСС.

На проверку сообщений сотрудникам Росгвардии в обоих случаях потребовалось порядка 40 минут. Подозрительных предметов правоохранители не обнаружили, после чего музеи были открыты для посетителей.

Кроме того, эвакуации из-за сообщений о минировании затронули порядка 12 школ, несколько вузов, медучреждений и торговых центров Санкт-Петербурга.

Сведения о минировании различных объектов Санкт-Петербурга поступают в экстренные службы с середины февраля. За это время в числе прочих были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов. Также эвакуации проходили в десятках торговых центров города. Все сообщения оказались ложными.-0-