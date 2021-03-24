ЕС готовит ужесточение правил экспорта вакцины AstraZeneca

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24 марта 2021, 11:09

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24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия хочет запретить вывоз вакцины AstraZeneca, которая производится на территории ЕС, в третьи страны. Эту меру могут принять из-за невыполнения обязательств шведско-британским концерном, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

На фоне нехватки вакцины от коронавируса в странах ЕС и споров вокруг поставок британско-шведского производителя AstraZeneca Еврокомиссия планирует ввести запрет на экспорт доз препарата, которые производятся на территории ЕС.

Как заявила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина на слушаниях в Европарламенте, 24 марта существующий механизм контроля за вакцинами будет пересмотрен.

Еврокомиссия намерена ужесточить условия для экспорта доз препарата в страны, которые сами производят вакцину от коронавируса или чье население уже в значительной степени привито. При этом в Евросоюзе не хотят блокировать экспорт препаратов, произведенных другими компаниями, ссылаясь на то, что Biontech/Pfizer и Moderna выполняют свои обязательства по поставкам вакцины в страны ЕС.

В центре дебатов об экспортных ограничениях сейчас находится завод в Нидерландах, который скоро начнет производство вакцины AstraZeneca. Требования на будущую продукцию этого завода уже предъявили ЕС и Великобритания. Представитель правительства Нидерландов высказался за компромисс с Великобританией. По его словам, запрет на экспорт будет "проигрышным сценарием", однако Гаага последует решению Еврокомиссии и при необходимости обеспечит соблюдение запрета на экспорт.

Британско-шведская компания AstraZeneca ранее заявила, что в первом квартале сможет поставить в ЕС вместо изначально планировавшихся 120 млн доз только 30 млн, во втором квартале - вместо 180 млн только 70 млн. На подобные действия концерна жестко отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны".

В свою очередь в AstraZeneca невыполнение плана поставок объяснили тем, что проблемы в основном возникли на предприятиях компании в ЕС.-0-

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