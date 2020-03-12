ЕС и Великобритания отменили второй раунд переговоров по Brexit

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС и Великобритания отменили второй раунд переговоров по будущим отношениям после выхода Британии из состава сообщества из-за коронавируса. Официальное заявление обеих сторон распространила 12 марта пресс-служба Еврокомиссии, сообщает ТАСС.
"Принимая во внимание последнее развитие событий вокруг пандемии коронавируса, переговорщики ЕС и Великобритании приняли сегодня совместное решение не проводить на следующей неделе раунд переговоров в Лондоне. Обе стороны изучат альтернативные возможности, включая работу с помощью видео-конференции", - говорится в заявлении.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.-0-