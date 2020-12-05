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05 декабря 2020, 00:25

ЕС и Великобритания приостановили консультации по Brexit

Фото Reuters
Фото Reuters

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Евросоюза и Великобритании не достигли договоренности по соглашению о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit), консультации приостановлены, решение о дальнейших действиях примут британский премьер-министр и глава Еврокомиссии. Об этом говорится в сообщении, которое разместил 4 декабря в Twitter главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает ТАСС.

"После недели интенсивных консультаций мы с Дэвидом Фростом договорились, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам, - написал он. - Председатель фон дер Ляйен и премьер-министр Джонсон обсудят ситуацию в субботу во второй половине дня".-0-

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