ЕС и Великобритания приостановили консультации по Brexit

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Евросоюза и Великобритании не достигли договоренности по соглашению о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit), консультации приостановлены, решение о дальнейших действиях примут британский премьер-министр и глава Еврокомиссии. Об этом говорится в сообщении, которое разместил 4 декабря в Twitter главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает ТАСС.

"После недели интенсивных консультаций мы с Дэвидом Фростом договорились, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам, - написал он. - Председатель фон дер Ляйен и премьер-министр Джонсон обсудят ситуацию в субботу во второй половине дня".-0-