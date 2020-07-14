ЕС из-за коронавируса исключит Сербию и Черногорию из списка безопасных стран

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз решил исключить Сербию и Черногорию из своего безопасного списка стран, для которых границы ЕС открыты с 1 июля, сообщает Reuters.

Решение связано с распространением COVID-19 в этих двух странах. Как отмечает Reuters, обновленный список будет опубликован в ближайшее время. В то же время он носит рекомендательный характер, не все страны - члены ЕС применяют его. После исключения Сербии и Черногории в списке останутся 13 стран.

Страны ЕС также обсудили исключение Алжира и Марокко из безопасного списка из-за роста числа случаев COVID-19, но большинство стран выступили против этого шага. Таким образом, две североафриканские страны пока остаются в списке безопасных стран.

По данным Reuters, Франция, главный сторонник исключения Алжира из списка, заявила, что примет национальные меры по блокированию прибытий из североафриканского государства.-0-