ЕС к 2050 году хочет увеличить мощность морских ветряных электростанций в 25 раз

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз отказывается от ископаемых источников энергии, чтобы брать ее у солнца, воды и ветра. К 2050 году ЕС хочет увеличить мощность морских ветряных электростанций в 25 раз. Таково новое предложение Еврокомиссии по "Зеленому соглашению" стран ЕС, сообщает Euronews.

"Эта стратегия принесет выигрыш и окружающей среде, и экономике, - заявил исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс. - Мы делаем чистым наше энергоснабжение, поддерживаем европейскую промышленность, создаем рабочие места, защищаем биоразнообразие, сокращаем загрязнение и обеспечиваем здоровую основу для процветания рыболовецких сообществ. Мы поднимаем планку высоко, потому что дело явно срочное и в этом есть большой потенциал".

Согласно плану, расположенные на воде ветряные фермы увеличат производство электроэнергии с 12 ГВт до 60 ГВт к 2030 году и до 300 ГВт к 2050 году.

Однако такое быстрое размещение большего количества сооружений и техники может навредить окружающей среде. "Нам нужна чистая энергия так же, как нам нужно здоровое море, если мы хотим остановить нынешние климатический и экологический кризисы, которые угрожают самому нашему выживанию", - отметил специалист Европейского экологического бюро Сергей Мороз.

По оценкам Еврокомиссии, чтобы планы "зеленой трансформации" увенчались успехом, до 2050 года потребуется 800 млрд евро.-0-