ЕС может приостановить безвизовый режим с Украиной

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз может запустить механизм временной приостановки безвизового режима с Украиной. Как сообщает УНН, такая мера рассматривается в связи с решением Конституционного суда Украины (КСУ), отменяющего уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

"Ситуация достаточно серьезная, ведь Еврокомиссия на основаниях абсолютной бездеятельности украинской стороны (по решению КСУ. - Прим. УНН) может потенциально запустить временный механизм приостановления безвиза", - сообщила член комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Мария Мезенцева.

Она также заявила, что решение КСУ ставит под угрозу и получение 1,2 млрд евро от МВФ. "Мы говорим не только о безвизовом режиме, но и вообще о нашем потенциальном макрофинансовом пакете в 1,2 млрд евро, он еще не получен. Мы говорим также об интеграции энергетического рынка", - добавила Мария Мезенцева.

По ее словам, Европейский союз уже направил письмо в Верховную раду и офису президента Украины, в котором говорится о беспокойстве и озабоченности относительно решения Конституционного суда.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование. Кроме этого, суд признал неконституционными ряд норм закона Украины "О предотвращении коррупции".-0-