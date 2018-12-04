ЕС намерен расширить использование евро для ограничения доминирования доллара

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брюссель разработал пакет мер по увеличению использования евро в таких стратегических сферах, как энергетика, сырьевые товары, самолетостроение, в попытке ограничить доминирование доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Financial Times.

В проекте документа Еврокомиссии, который будет представлен на рассмотрение лидеров ЕС на предстоящем в декабре саммите, говорится, что укрепление международной роли евро необходимо для повышения экономического суверенитета ЕС с учетом политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом. Брюссель считает необходимым действовать в соответствии с "недавними проблемами в отношении управления и торговли на основе международных правил". Это замечание, как полагает издание, является скрытой ссылкой на агрессивную торговую политику администрации Дональда Трампа.

В этой ситуации, считают в ЕК, страны - члены ЕС должны гарантировать, чтобы контракты, заключенные в рамках межгосударственных энергетических соглашений, были выражены в евро. Отмечается, что на данный момент более 80% импорта Евросоюзом энергоресурсов выражается в долларах. Использование евро приобретает особую значимость для Брюсселя в связи с усилиями европейских стран по сохранению сделки с Ираном, ограничивающей ядерные разработки Тегерана.

Содействие увеличению глобального использования евро отражает политический, экономический и финансовый вес блока в более многополярном мире, указывается в проекте документа.

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза.

Евросоюз выразил сожаление в связи с выходом США из СВПД и возобновлением американский санкций в отношении Ирана. Евросоюз также ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини также анонсировала создание новой платежной системы для поддержания бизнеса с Ираном в условиях санкций США. Система будет способствовать тому, чтобы нефтяные компании и предприятия продолжали вести торговлю, не полагаясь на рынок и доллар США.-0-