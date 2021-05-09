ЕС не будет обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca на второе полугодие 2021 года

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия приняла решение не обновлять контракт на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на второе полугодие 2021 года. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, сообщает ТАСС.

Еврокомиссия "не обновила заказ вакцин AstraZeneca после июня 2021 года", пишет агентство.

В апреле Еврокомиссия запустила судебный иск против этой компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В I квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз она поставила лишь около 40 млн. Это привело к срыву сроков кампании вакцинации в ряде стран ЕС в первые месяцы этого года.

Шведско-британская компания AstraZeneca стала первой из шести западных фармацевтических фирм, у которых Еврокомиссия предзаказала 2,3 млрд доз вакцины еще во втором полугодии 2020 года, до завершения разработки препаратов. Контракт с этой компанией на 400 млн доз подписан в августе прошлого года, задолго до выхода вакцины на рынок.-0-