ЕС не допустит нового глобального карантина при второй волне пандемии - Еврокомиссия

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вырабатываемая Евросоюзом стратегия не допустит нового введения глобального карантина и остановки экономики ЕС в случае второй волны пандемии. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, представляя стратегию ЕС, сообщает ТАСС.

"Наша задача - предотвращать, а не сдерживать. Если в отдельных регионах мы окажемся вынуждены сдерживать пандемию, будем это делать эффективно, чтобы не допустить повторного введения глобального карантина и новой остановки экономики", - заявила она.

Представленная Еврокомиссией стратегия нацелена в первую очередь на осенний период, когда многие эксперты ожидают вторую волну пандемии коронавируса. Кроме того, Еврокомиссия предупреждает о рисках, которые возникают из-за обычной в эту пору эпидемии сезонного гриппа. Она грозит подорвать иммунитет людей и обострить последствия второй волны пандемии коронавируса.

Стратегия Еврокомиссии включает меры по созданию запасов медицинских средств и препаратов, значительное расширение тестирования, отслеживание случаев заражения и мониторинг общего эпидемиологического состояния для своевременного выявления новых очагов заболевания. Также разрабатывается пакет мер для быстрого наращивания возможностей систем здравоохранения стран и регионов ЕС в случае возникновения там очагов заражения. Эти меры включают как средства для экстренной финансовой поддержки, так и подготовку медицинских групп, включая переброску врачей, оборудования и медикаментов в разные страны ЕС.

Для ограничения возможного влияния сезонного гриппа на развитие второй волны пандемии коронавируса предлагается значительно расширить вакцинацию против сезонного гриппа летом и осенью 2020 года. Помимо этого, Еврокомиссия поддерживает исследования по обеспечению эффективных средств профилактики и борьбы с распространением коронавируса на рабочих местах.

Вопросы здравоохранения и противоэпидемических мероприятий в ЕС находятся в ведении национальных правительств. Роль Еврокомиссии в этом вопросе сводится к предоставлению рекомендаций и обеспечению координации действий между странами сообщества.

Глобальный карантин, который фактически парализовал экономику ЕС с середины марта по середину мая 2020 года, приведет к рекордному в послевоенной Европе спаду суммарного ВВП Евросоюза (на 8,3% по сравнению с 2019 годом), согласно летнему экономическому прогнозу Еврокомиссии. По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 13,3 млн человек, около 578 тыс. умерли.-0-