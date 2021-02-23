ЕС необходима общая стратегия защиты компаний от санкций США - Бундестаг

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа должна выработать единую стратегию противодействия экстерриториальным санкциям США, если Берлин не сможет отговорить Вашингтон от введения ограничительных мер против участников "Северного потока - 2". Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, сообщает ТАСС.

"Ожидаю, что германское правительство отговорит США от санкционного курса. Если этого не получится, то совместно с партнерами по ЕС нам надо подумать, как действовать против этих санкций. Евросоюз срочно нуждается в эффективной стратегии", - сказал депутат от Левой партии.

Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, свыше 15 юридических лиц "добросовестно прилагали усилия для того, чтобы свернуть деятельность", связанную со строительством газопровода. Сегодня стало известно, что из проекта вышла дочерняя компания германского страховщика Munich Re Syndicate Ltd.

Клаус Эрнст считает, что многие предприятия "до сих пор опасаются США и предпочитают придерживаться американских правил, а не европейских". "Таким образом, США вмешиваются во внутриевропейский бизнес, это неприемлемо", - сказал представитель Левой партии. Он надеется, что на смену вышедшим из проекта фирмам придут новые.

США ранее приняли законы, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергетической безопасности".-0-