ЕС официально передал России свой коллективный ответ по евробезопасности

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз официально передал России свой коллективный ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова европейским государствам по евробезопасности. Об этом сообщили ТАСС в постпредстве России при Евросоюзе.

"Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт, которая по поручению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова от имени министров иностранных дел 27 стран - членов ЕС", - сообщили в постпредстве.

Там отметили, что этот документ является ответом на послание главы МИД РФ по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады.-0-