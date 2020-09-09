ЕС окажет экстренную помощь беженцам на греческом острове Лесбос

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После пожара, охватившего в ночь на 9 сентября лагерь беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной транспортировки на материк 400 детей и подростков из этого лагеря, оставшихся без сопровождения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Безопасность и жилье для всех людей из Мориа приоритетны", - написала Ильва Йоханссон 9 сентября в своем Twitter. Еврокомиссар находится на связи с правительством Греции и с местными органами власти. Она выразила сочувствие находящимся на Лесбосе людям, в особенности мигрантам и работникам лагеря Мориа.

Крупный пожар вспыхнул в лагере мигрантов на греческом острове Экстренные службы оперативно начали эвакуацию лагеря, где содержатся почти 13 тыс. человек. Есть сведения, что очагов огня было несколько - как в самом лагере, так и за его пределами. В данный момент с огнем борются около 25 пожарных. Причина возгорания выясняется.

Мориа - крупнейший во всей Европе лагерь для беженцев. На протяжении уже нескольких лет он переполнен: в последнее время там, по данным властей Греции, проживали почти 13 тыс. человек, хотя лагерь рассчитан на 2 тыс. мест. В ночь на 9 сентября в Мории сразу в нескольких местах вспыхнули пожары, которым предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения COVID-19. Как сообщает греческое новостное агентство ANA, жители лагеря протестовали против их содержания в изоляции после положительного результата теста на коронавирус или прямого контакта с инфицированными. Согласно последним данным, в лагере зарегистрированы 35 случаев заражения.

Профсоюз пожарных Греции сообщил, что лагерь выгорел на 99%, пожар продолжается. Пострадавших от ожогов нет, но у нескольких человек зафиксированы легкие отравления угарным газом. Сообщается также, что пожар распространился за пределы лагеря. Так, фотограф новостного агентства AFP сообщил ночью, что горит находящаяся за пределами основного лагеря оливковая роща, в которой были разбиты палатки для беженцев. По данным местного новостного портала Lesvos Post, более 3 тыс. палаток, тысячи контейнеров, а также помещения администрации и местная клиника уничтожены огнем.

До сих пор точно неизвестно, кто именно поджег лагерь: сами мигранты или жители острова. Показания сторон расходятся.-0-