ЕС опубликовал правила использования беспилотников

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС опубликовал общие правила использования беспилотников в странах - членах союза, сообщается на сайте Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).

В документе отмечается, что правила направлены на защиту безопасности и неприкосновенности частной жизни граждан ЕС. В то же время они обеспечат свободное использование беспилотников в Евросоюзе.

"Европа станет первым регионом в мире, который будет иметь всеобъемлющий набор правил, обеспечивающих безопасную, надежную и устойчивую работу беспилотников как в коммерческих, так и в развлекательных целях. Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом многообещающем секторе", - заявил директор EASA Патрик Ки.

Новые правила включают ряд технических и эксплуатационных требований к дронам. Например, беспилотники должны идентифицироваться, что позволит властям отслеживать конкретный беспилотник в случае необходимости. Кроме того, в правилах прописано, какой базовой подготовкой должен обладать владелец беспилотника, а также возрастные ограничения на управление дроном.-0-