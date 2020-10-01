ЕС осудил Венгрию и Польшу за несоответствие демократическим стандартам

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз опубликовал доклад о состоянии верховенства права в ЕС, в котором осудил Венгрию и Польшу за несоответствие демократическим стандартам, сообщает Euronews .

В докладе говорится, что демократические стандарты сталкиваются с серьезными проблемами в некоторых странах Европейского Союза, особенно в Венгрии и Польше, где судебные системы находятся под угрозой. Две восточноевропейские страны подверглись жесткой критике за попустительство коррупции, ущемление свободы слова и отсутствие независимых судов.

В частности, Евросоюз упрекнул Венгрию в недостаточной борьбе с коррупцией. Польша подверглась критике в таких областях, как свобода СМИ, антикоррупционные меры и национальная система правосудия.

В отчете ЕС также осуждаются угрозы, которые поступают журналистам в таких странах, как Болгария, Хорватия, Словения и Испания.

Отмечается, что доклад был опубликован в то время, когда в ЕС идет борьба за распределение средств из общего бюджета и фонда восстановления после пандемии. Многие в Евросоюзе призывают поставить такое финансирование в зависимость от соблюдения странами принципа верховенства права. В частности, заместитель председателя Еврокомиссии и соавтор доклада Вера Йоурова уже заявила, что замораживание выплат было бы правильной мерой против нарушителей закона.

"Мы просто должны признаться себе в своей наивности в прошлом, когда мы поверили, что принцип верховенства права будет действовать всегда, автоматически, что основные права будут уважаться повсюду, - сказала Вера Йоурова. - Мы должны усилить давление на страны - члены, чтобы напомнить им о правилах нашего клуба".-0-