ЕС переживает рекордный экономический спад, главная проблема - безработица

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская экономика переживает рекордный спад из-за пандемии COVID-19. В Европейском статистическом управлении отмечают, что очередное снижение показателей стало самым значительным с начала ведения наблюдений в 1995 году, сообщает Euronews.

В текущем году по итогам II квартала ВВП Евросоюза рухнул на 11,4%, при этом ВВП 19 стран еврозоны потерял 11,8%. По сравнению с тем же периодом прошлого года экономика еврозоны сократилась на 14,7%, а ВВП ЕС - на 13,9%. "Даже потрясение 2008-2009 годов, которое стало самым масштабным кризисом за время наблюдений, было небольшим по сравнению с тем, что мы видим сейчас, - отмечает экономический эксперт Шахин Валле из Лондонской школы экономики и политических исследований. - Ничего подобного не происходило и в довоенное время".

Общий объем потребительских расходов во II квартале сократился на 12% в ЕС и на 12,4% в зоне евро.

Пандемия нанесла ощутимый удар по рынку труда. Число занятых в ЕС сократилось на 2,7%, в странах еврозоны - на 2,9%. Больше всего пострадали Испания, Ирландия и Венгрия. "Данные по безработице сегодня пугают больше, чем показатели ВВП, - утверждает Гаэтано Габалло из Высшей школы коммерции Парижа. - Потеря рабочего места - это тяжелое событие в жизни каждого человека, оно может привести к другим необратимым потерям, поэтому, с моей точки зрения, безработица - это главная проблема".

Эксперты предупреждают, что государственные программы, направленные на поддержку рынка труда, помогут лишь в краткосрочной перспективе, и в будущем рост безработицы усилится.-0-