ЕС планирует создать систему блокировки террористического интернет-контента

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз до конца года разработает систему блокирования в интернете контента с пропагандой терроризма в течение часа после его обнаружения. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС на уровне министров внутренних дел, распространенном в пятницу по итогам внеплановой видеоконференции по борьбе с терроризмом, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что завершить переговоры по директиве о террористическом онлайн-контенте намерены до конца года. Планируется создание нового эффективного трансграничного инструмента для блокирования террористического контента в течение часа с того момента, как он будет обнаружен.-0-