ЕС планирует ужесточить контроль за экспортом вакцины от коронавируса

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз сегодня представит более жесткие правила, регулирующие экспорт вакцины от коронавируса из стран сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его данным, новые нормы упростят заморозку Евросоюзом экспорта в страны, которые не выполнили собственные обязательства по поставкам вакцины. Кроме того, Еврокомиссия при принятии решений будет опираться на данные о темпах вакцинации в государствах, которые запрашивают поставки препаратов из ЕС.

Агентство уточняет, что изменения не коснутся поставок в рамках международного механизма COVAX.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович во вторник заявил, что ЕС вынужден прибегнуть к юридическим действиям, включая ограничения экспорта, против британско-шведской компании AstraZeneca за недопоставку вакцины. В то же время он отметил, что Евросоюз не намерен вводить полный запрет на экспорт производимых на территории сообщества вакцин, но продолжит контроль экспорта, требуя от производителей выполнения контрактных обязательств, а от стран-партнеров - транспарентности и взаимности.

Вопросы поставок вакцин, а также контроля их экспорта будут обсуждаться на онлайн-саммите ЕС 25-26 марта.-0-